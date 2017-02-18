Активистку ВО "Свобода" избили в Николаеве

Сегодня в Николаеве пьяный мужчина набросился с кулаками на активистку всеукраинского объединения "Свобода" Наталью Грудинину, когда та вела агитационную работу.

Об инциденте сообщил глава областной парторганизации «Свободы» Демид Губский на своей странице в Facebook.

"Сегодня на нашего агитатора Наталью Грудинину совершено очередное нападение. Мужчина, который до этого уже неоднократно угрожал нашим агитаторам и рассказывал, как ждет русскую армию, теперь в нетрезвом состоянии набросился с кулаками", - написал Губский.

Он добавил, что сейчас злоумышленник задержан и находится в отделении полиции до выяснения обстоятельств.

"Выкладываю лицо нападавшего для опознования. Сейчас он все еще задержан", - добавил глава ВО "Свобода".

Демид Губский также поблагодарил полицейского Виктора Киреева за своевременную помощь.