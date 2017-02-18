04.02.17 20:081540
Активистку ВО "Свобода" избили в Николаеве
|18.02.17 16:20
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Сегодня в Николаеве пьяный мужчина набросился с кулаками на активистку всеукраинского объединения "Свобода" Наталью Грудинину, когда та вела агитационную работу.
Сегодня в Николаеве пьяный мужчина набросился с кулаками на активистку всеукраинского объединения "Свобода" Наталью Грудинину, когда та вела агитационную работу.
Об инциденте сообщил глава областной парторганизации «Свободы» Демид Губский на своей странице в Facebook.
"Сегодня на нашего агитатора Наталью Грудинину совершено очередное нападение. Мужчина, который до этого уже неоднократно угрожал нашим агитаторам и рассказывал, как ждет русскую армию, теперь в нетрезвом состоянии набросился с кулаками", - написал Губский.
Он добавил, что сейчас злоумышленник задержан и находится в отделении полиции до выяснения обстоятельств.
"Выкладываю лицо нападавшего для опознования. Сейчас он все еще задержан", - добавил глава ВО "Свобода".
Демид Губский также поблагодарил полицейского Виктора Киреева за своевременную помощь.