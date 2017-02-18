04.02.17 20:081540
На Николаевщине злоумышленники, надругавшиеся над могилами, получат до 12 лет тюрьмы
|18.02.17 16:00
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На Николаевщине неизвестные надругались над могилами, повредив металлические ограждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На Николаевщине неизвестные надругались над могилами, повредив металлические ограждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— 17 февраля в Первомайский отдел полиции обратились четверо жителей с Романова Балка с заявлениями о том, что в период с ноября прошлого года по февраль 2017 -го неизвестные повредили и похитили металлические ограждения с мест захоронений их родственников на местном кладбище, — говорится в сообщении.
Следственным подразделением Первомайского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч 3 ст 297 УК Украины «Надругательство над могилой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Проводится досудебное следствие.
Правоохранителями принимаются меры по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению данных преступлений.