На Николаевщине злоумышленники, надругавшиеся над могилами, получат до 12 лет тюрьмы На Николаевщине неизвестные надругались над могилами, повредив металлические ограждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. — 17 февраля в Первомайский отдел полиции обратились четверо жителей с Романова Балка с заявлениями о том, что в период с ноября прошлого года по февраль 2017 -го неизвестные повредили и похитили металлические ограждения с мест захоронений их родственников на местном кладбище, — говорится в сообщении. Следственным подразделением Первомайского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч 3 ст 297 УК Украины «Надругательство над могилой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Проводится досудебное следствие. Правоохранителями принимаются меры по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению данных преступлений. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама