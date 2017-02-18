В Березанке планируется создание объединенной территориальной общины

С такой инициативой выступил председатель поселкового совета Березанки Валерий Хомицкий, пригласив на обсуждение 13 глав сельских советов Березанского района.

После образования Коблевского объединенной общины в прошлом году для большинства сельских советов района вопрос формирования собственной объединенной общины встал очень актуально.

В обсуждении приняли участие депутаты районного совета и председатель Березанской районной администрации Сергей Танасов. На дискуссию о создании объединенной общины были также приглашены эксперты Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, которые объяснили нюансы различных компонентов децентрализации. На заседании рассмотрели вопросы преодоления кризиса хозяйства и проблемные вопросы социальной инфраструктуры.

Глава районной администрации Сергей Танасов аргументировал необходимость создания объединенной общины. По его словам, в Березанской ОТГ есть все шансы на развитие. В частности, можно сосредоточиться на переработке сельхозпродукции и в готовом виде реализовывать ее во время летнего сезона в Коблевській общине. Для этого нужно привлечь инвесторов, которые более охотно идут в созданные объединенные общины.

После обсуждения и дискуссий о целесообразности и рисках объединения – большинство сельских голов высказались за присоединение к Березанского поселкового объединенной общины.

Председатель поселкового совета Березанки сообщил, что намерен в ближайшее время вынести этот вопрос на сессию и направить соответствующие письма-приглашения до сельских советов.