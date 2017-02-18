В Николаеве отменили разрешения на строительство двух многоэтажек

Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области отменило разрешительные документы, предоставленные ООО «Компания «Парадиз» - заказчику строительства двух многоэтажных жилых домов в Николаеве.

В частности, отменена регистрация уведомления о начале выполнения подготовительных работ на объекте «Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. Чкалова, 88/5».

Также отменена регистрация декларации о начале выполнения строительных работ и декларацию о готовности к эксплуатации объекта «Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: ул. 1-я Слободская - угол ул. Чкалова».

Основанием для отмены стало отсутствие у застройщика, ООО «Компания «Парадиз», документов, подтверждающих право собственности или пользования земельным участком.

За нарушения градостроительного законодательства «Компания «Парадиз» и директор этого предприятия оштрафованы на общую сумму 308750 гривен.