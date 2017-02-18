Артем Ващиленко возглавил экспертно-общественный совет исполкома Николаевского горсовета

В четверг, 16 февраля, был избран председатель экспертно-общественного совета исполнительного комитета Николаевского городского совета.

По итогам тайного голосования наибольшее количество голосов набрал Артем Ващиленко, исполнительный директор Николаевского регионального центра поддержки бизнеса. Он и будет возглавлять совет в 2017 году.

Члены совета также избрали заместителей председателя совета. Ими стали Михаил Золотухин - председатель Фонда развития города Николаева, Олег Абрамов - председатель Николаевского областной ячейки Всеукраинской общественной организации «Союз оценщиков земли» и Ирина Куприевич, председатель общественной организации «Спадщина».

В состав членов совета вошли Татьяна Губская старший научный сотрудник Николаевского областного краеведческого музея, Юрий Подвышинский, уполномоченный представитель ОО «Ассоциация солдатских матерей и волонтеров «Волонтер 79» и Сергей Стульник, уполномоченный представитель ОО «Территориальная казацкая община Корабельного района города Николаева».

Об этом сообщили в отделе общественных связей Николаевского городского совет