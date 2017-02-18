Глава Заводского района будет способствовать развитию физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Виктория»

По инициативе людей с ограниченными возможностями (поражением опорно-двигательного аппарата) с 1988 года на территории Заводского района, по ул. Фрунзе, 4 работает Николаевский физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Виктория».

Главной задачей клуба является пропаганда физкультуры и спорта среди лиц с инвалидностью. Для членов клуба, а их сегодня насчитывается 360 человек, и их семей организуются соревнования, праздники, туристические походы.

17 февраля клуб посетили председатель администрации Заводского района Вячеслав Карцев и начальник отдела по делам молодежи, культуры, семьи и спорта Светлана Волкун.

Руководитель организации Руслан Бузик рассказал о работе клуба, на базе которого тренируются фехтовальщики регионального центра «Инваспорт», работают группы лечебной гимнастики, спортивная секция танцев на колясках. По отдельному графику приезжают специалисты из Львова для проведения реабилитационных мероприятий с детьми, больными ДЦП. Для многих людей с ограниченными возможностями клуб стал вторым домом.

Члены клуба принимают активное участие в олимпийском Дне бега, выступают отдельной командой на различных спортивных соревнованиях инвалидов и всегда занимают призовые места.

Вячеслав Карцев и Руслан Бузик обсудили проблемные вопросы организации и пути их решения. Руководитель района пообещал всестороннюю поддержку развитию физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Виктория».