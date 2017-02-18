Аномальное цветение сакуры на востоке Японии

В этом году весна в Кавадзу пришла на месяц раньше. Сотни туристов приезжают в город полюбоваться удивительным зрелищем.

Около восьми тысяч деревьев дикой вишни окрасились в розовое. Цветение сакуры обычно начинается в конце марта или начале апреля. При хорошей погоде сакура цветет всего 7-10 дней. Японцы проводят время в парках, любуясь скоротечной красотой цветущей сакуры. Цветение дикой вишни весьма символично в Японии. Путешествие на мини-поезде доставляет японцам большое удовольствие.