Ваша кухня будет выглядеть дорого: 7 простых способов

Неважно, любите ли вы готовить или предпочитаете еду на вынос, вы наверняка хотите, чтобы ваша кухня выглядела потрясающе. Но выбор такой широкий, вариантов так много. Как же создать роскошную кухню? На самом деле, если вы будете правильно выбирать материалы для отделки, освещение и мебель, вы сможете обеспечить своей квартире шикарный вид. Советы подойдут для любого бюджета и для самых разных ситуаций: и если вы планируете полностью отремонтировать помещение, и если вы просто хотите внести небольшие перемены.

Используйте подсветку

При оформлении любого пространства вам стоит помнить, что свет — ваш лучший друг. Подсветка играет двойную роль: так вы можете осветить темный угол и сделать пространство более стильным. Чтобы ваша кухня выглядела действительно стильно, не ограничивайтесь традиционным светильником. Выберите выразительную лампу для центра потолка и роскошные подвесные лампы над островом.

Поработайте над ручками

Лучший способ сделать кухню на вид дороже — дополнить ее различными деталями. При этом вам совсем не обязательно покупать шкафчики на заказ для выбора дизайнерского оформления. Вы просто можете выбрать ручки подороже и в разных стилях, просто подберите их в одном цвете и в одной фактуре, чтобы все смотрелось гармонично.

Чем выше, тем лучше

Преимущества больших верхних шкафов безграничны. Они дают большее пространство для хранения, притягивают взгляд к верхней части стены, делая тем самым пространство более свободным, кроме того, такие шкафчики смотрятся роскошнее. Вешайте шкафчики к самому потолку для особенно шикарного вида. Если у вас очень высокий потолок, можете приклеить сверху молдинги или сделать фальш-шкафчики.

Инвестируйте в качественный пол

Больше, чем какая-либо другая деталь оформления комнаты, на внешний вид помещения воздействует пол. Если ваши полы кажутся дешевыми, мебель тоже не будет выглядеть роскошно. Впрочем, это не значит, что вам нужно выбирать самый дорогой вариант оформления пола. Просто ищите наиболее привлекательный вариант по доступной для вас цене. К примеру, можете выбрать керамическую плитку, которая имитирует гранит или дерево.

Купите раковину и кран высокого качества

Мы ежедневно используем раковину и кран, иногда десятки раз за день. Тем не менее, когда на кухне ремонт, на этот участок многие не обращают внимания. Стоит купить раковину высокого качества: она дольше будет выглядеть хорошо. Купите самую лучшую, которую можете себе позволить. Дешевая раковина может покрыться пятнами и испортить общее впечатление от вашей кухни. Кроме того, качественный кран поможет вам добавить кухне очарования и шика.

Уделяйте внимание деталям

Думаете, что «фартук» не имеет значения? Вы ошибаетесь. Его нередко считают исключительно декоративным, но он имеет и функциональное значение. Он защищает стены и помогает быстрее наводить порядок. Кроме того, стильный «фартук» придает кухне выразительность — в конце концов, он занимает внушительный участок стены. Даже если вы выбираете простую белую плитку, обязательно обратите внимание на ее качество!

Продумайте расположение мебели

Расположение мебели важно не только для того, чтобы вам было удобно, но и для того, чтобы пространство смотрелось эффектнее. Познакомьтесь с правилом треугольника! Согласно этому правилу, плита, холодильник и раковина должны располагаться по углам треугольника, чтобы использование кухни было наиболее удобным.

Хорошо организованное пространство выглядит продуманным и дорогим. Дополнительный совет: расположите холодильник возле входа в кухню, так как это наиболее удобный вариант.