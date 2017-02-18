В Приднестровье в прикладе АК-47 нашли секретную записку времён Афганской войны

В Приднестровье в прикладе старого учебного автомата АК-47 во время его разбора была обнаружена записка времён Афганской войны, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД непризнанной республики.

Отмечается, что милиционеры обратили внимание на неполадку при разборке учебного автомата Калашникова — в его прикладе застрял пенал. После разбора приклада в одном из отсеков был найден плотно скрученный листок бумаги с сообщением 1983 года.

«Командиру подразделения. Район Шинданды — 110 духов. Каньон — Хана. Пишу открытым текстом — мы в окружении, больше держаться нет сил, духи всё наседают.

Тот, кто найдёт этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР. Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00», — было написано в записке.

Удалось ли кому-то из написавших сообщение вырваться из окружения и вернуться домой, не уточняется. МВД Приднестровья направило запросы в Российский Союз ветеранов Афганистана и приднестровскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане.