Военный медик рассказала, почему женщины идут воевать в АТО (видео)

18.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Женщины часто идут в армию потому, что здесь служат их мужья. Такое мнение в комментарии Gazeta.ua выразила медсестра медроты Надежда Коваленко, которая служит возле села Пески на Донбассе.

"Если муж военный, жене будет спокойнее, когда она рядом. Если она еще и медик, то сможет оказать ему помощь в случае чего. Во-вторых, взаимопонимание тогда в семье совсем другое. Например, когда он в командировке, ты лучше его понимаешь.

Нет претензий со стороны жены, что не уделяет ей внимания, поскольку знает – ему хватает проблем на службе. По этой причине я пошла в армию - мой парень тоже служит. А также потому, что сейчас достойная оплата труда военных. Всем надо за что-то жить и кормить семью", - говорит Надежда.

Основная задача медроты на фронте - это эвакуация раненых и оказание неотложной медицинской помощи. Для этого у военных медиков есть внедорожники Hummer, оборудованные под санитарные автомобили.

"С передовой вывозят раненых, дальше мы эвакуируем их в госпиталь. Для этого в Hummer есть все необходимое: кислородный баллон, хирургический отсасыватель, перевязочные средства. Еще бы дефибриллятор понадобился. Недавно в дом, где проживали военные, попал снаряд с "Града".

Один боец получил ранения средней степени, а двое погибли. Одному из них осколок вошел в грудную клетку, а где он остановился установить сразу не было возможности. Пытались его реанимировать при эвакуации, но тщетно. Рана оказалась несовместима с жизнью. Очень по ним скучаем, это были хорошие, компетентные бойцы", - говорит начальник медроты Татьяна Беляева.

По ее словам, для различных подразделений медрота проводит тренинги по тактической медицине. Хотя бойцы проходили медподготовку, но накладывать жгут, останавливать кровотечение тренируются снова.

"Также зимой военные в окопах болеют простудными заболеваниями, бронхитами. Лечим амбулаторно, так как забрать в госпиталь всех не можем, не останется никого на позициях. Плохо, что нет лазарета. Мы бы хотели что-то такое придумать. Например, обратился больной с ОРЗ, пролечить его, напоить чаем и он может идти обратно на свою позицию", - отмечает начальник медроты.

На передовой военные медики помогают населению, поскольку больницы здесь не работают, поэтому жителям Донбасса больше некуда обратиться за помощью.

"По возможности помогаем, чем можем, медикаментами и едой людям, потому что им здесь работать негде. Много детей, которые рады даже банке сгущенного молока и куску хлеба. К нам мальчик один ходит, который сам спрашивает - что вам помочь, чтобы ему что-то дали поесть. Иногда дрова помогает носить", - рассказывает Надежда Коваленко.

Бойцы медроты также рады любой волонтерской поддержке.

"Хотя государство обеспечивает нас полностью, помощь волонтеров - это уже больше моральная поддержка. Приятно, когда нам помогают простые люди. Например, килограмм лимонов нам государство не выдает, но мы рады когда волонтеры их привозят. Раньше было очень много волонтеров, а сейчас остались лишь самые стойкие, поддерживающие постоянно", - объясняет Татьяна Беляева.

В оккупированном Донецке все готово, чтобы начать торговлю человеческими органами. Об этом в Facebook написал енакиевский врач Александр Чернов. Он добавил, что обучать врачей изымать сердца пока не будут, потому что сами не знают, как это правильно делать. В качестве рабочего материала на практикуме используют тела боевиков.

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