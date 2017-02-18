В Николаеве японцы опять выясняли, нужно ли строить мост

18.02.17 08:46Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве 15 и 16 февраля с повторным визитом побывали представители исследовательской команды Японской инвестиционной компании JICA (Японское агентство международного сотрудничества).

Гости имели целью получить полную информацию о важности и актуальности строительства в Николаеве так называемого «японского моста».

Японию представляли исполнительный директор корпорации Padeco (Международная консалтинговая компания, которая занимается разработкой проектов развития от концепции до полного завершения в более чем 110 странах мира) Хироши Аоки, заместитель начальника рабочей группы корпорации Padeco Йоши Накагава и главный менеджер проектов гражданского строительства международного подразделения компании Pacific consultants Юкио Иго.

Также со встрече участвовали и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко и заместитель начальника службы Андрей Кристенко. Представители Службы автомобильных дорог подчеркнули важность сооружения моста не только для Николаевской области, а для Европы и Азии, поскольку, согласно проекту, сооружение мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаев предполагается на международной автомобильной дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Также выгодно расположение моста в пяти километрах от Николаевского аэропорта, который, по словам губернатора Алексея Савченко, планируется восстановить и запустить уже в 2017 году. Кроме того, строительство моста позволит разгурзить город Николаев от фур.

Члены японской миссии исследовали состояние мостовых переходов через Южный Буг и Ингул в Николаеве, проинспектировали место строительства будущего моста и исследовали трассу М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминмстрации.

Напомним, что представители обзорной миссии JICA в первый раз побывали в Николаеве в ноябре прошлого года.

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