В Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

Госказначейство в этом году планирует внедрить систему уплаты налогов и сборов через единый счет.

Государственная казначейская служба Украины в текущем году планирует внедрить систему уплаты налогов и сборов через единый счет, с распределением платежей по отдельным счетам самостоятельно на базе отчетности налогоплательщика.

Об этом сообщила сегодня журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

«Еще один проект, который мы хотим внедрить, и некоторые нормы уже выписаны в Налоговом кодексе, — это уплата налогов на единый счет», — сказала она.

Слюз пояснила, что система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета, и Госказначейство на основании их отчетности будет зачислять налоги в автоматическим режиме.

По ее словам, это позволит сэкономить время налогоплательщиков и избежать штрафов налоговых органов за перечисление налогов не на тот счет.

«Думаю, что с 1 января 2018 года это будет работать. Но не по всем налогам: НДС остается здесь, акциз — также, и для налога с доходов физических лиц это невозможно, плюс единый социальный взнос», — добавила Слюз.

Глава Госказначейства также отметила, что необходимые изменения в Налоговый кодекс уже внесены и требуется только корректировка приказов Министерства финансов и Государственной фискальной службы Украины, а основная база уже построена на основании электронного реестра по НДС, при этом расходы на внедрение проекта незначительные, а эффект — очевидный.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 декабря приняла закон с поправками налогового комитета, предполагающий ряд изменений в Налоговый кодекс, минимизирующий риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшающий инвестиционный климат в стране.

Законом будет введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, введены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 30 декабря.