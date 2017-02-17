03.02.17 20:171420
В Финляндии разрешили однополые браки "отныне и навсегда"
|17.02.17 18:36
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Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году.
Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году.
Парламент Финляндии отклонил гражданскую инициативу, требовавшую отмены закона об однополых браках. Против петиции проголосовало 120 парламентариев, за – 48.
"Парламент подтвердил, что однополые браки будут 100% разрешены отныне и навсегда. Счастливых свадеб!" – написал в Twitter лидер партии "Зелёный союз" Вилле Нийнисте.
Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году, с 1 марта он вступает в силу. Пока в стране однополым парам разрешается вступать в так называемое "зарегистрированное партнерство", однако они не могут заключить брак официально.
Приняв этот закон три года назад, Финляндия стала 12-й европейской страной, где разрешены однополые браки.
Противники закона об однополых браках собрали под петицией, требующей его отмены, более 50 тысяч подписей.