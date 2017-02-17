В ОГА начали проверку деятельности КП «Николаевкоммунтранс» и «Аэропорт «Николаев» Сегодня, 17 февраля, под председательством первого заместителя председателя облгосадминистрации Вячеслава Боня состоялось заседание рабочей группы по вопросам проверки деятельности КП «Николаевкоммунтранс» и КП «Международный аэропорт «Николаев». Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА. Сегодня мы определили координаторов проведения проверок от облгосадминистрации - это управление жилищно-коммунального хозяйства, руководитель - Евгений Гладков и управление по вопросам имущества коммунальной собственности области, руководитель - Ольга Видина. Специалисты-аудиторы будут проверять деятельность предприятий с 2014 года и по сей день, – прокомментировал Вячеслав Бонь. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама