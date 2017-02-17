03.02.17 20:171420
Ветераны АТО отказались блокировать железную дорогу
|17.02.17 16:31
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1,5 тысячи ветеранов АТО отказались блокировать железную дорогу.
1,5 тысячи ветеранов АТО отказались блокировать железную дорогу.
"С ветеранами АТО нужно говорить без силовых методов. Эти ребята знают меня и с многими из них я принимала участие в боевых действиях.
После моего первого заявления о том, что я против блокады, они начали мне звонить. Я встречалась с ними, общалась по несколько часов. И на следующий день 1,5 тысячи ветеранов АТО не поехали туда", - рассказала подробности Татьяна Рычкова, народный депутат из "Блока Петра Порошенко".
Нардеп добавила, что тех военных, которые сейчас блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, используют в своих играх.