Ветераны АТО отказались блокировать железную дорогу

17.02.17 16:31Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

1,5 тысячи ветеранов АТО отказались блокировать железную дорогу.

"С ветеранами АТО нужно говорить без силовых методов. Эти ребята знают меня и с многими из них я принимала участие в боевых действиях.

После моего первого заявления о том, что я против блокады, они начали мне звонить. Я встречалась с ними, общалась по несколько часов. И на следующий день 1,5 тысячи ветеранов АТО не поехали туда", - рассказала подробности Татьяна Рычкова, народный депутат из "Блока Петра Порошенко".

Нардеп добавила, что тех военных, которые сейчас блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, используют в своих играх.

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