1300 мелких предпринимателей Николаевщины зарегистрировали свой бизнес в новом году

В СМИ появились публикации, что физлица-предприниматели прекращают свою деятельность из-за увеличения налоговой нагрузки, особенно по единому взносу. Ведь с 1 января они должны ежемесячно платить единый социальный взнос в сумме 704 гривны, даже если не имеют прибыли или не осуществляют деятельность.

Правительство с первых дней нового года взяло под контроль вопрос по соблюдению работодателями законодательства в части выплаты минимальной заработной платы. Были созданы, межведомственные группы по вопросам обеспечения реализации соответствующих решений. В рамках работы межведомственной рабочей группы в Николаевской области руководством Главного управления ГФС в Николаевской области с начала года проведено пять семинаров-совещаний с представителями бизнеса и работодателями. Добавим, что благодаря сотрудничеству с налогоплательщиками ГФС в Николаевской области в январе удалось обеспечить поступление в местные бюджеты налога на доходы физических лиц, в т. ч. с выплаченной заработной платы на 121,7 процента, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечило темп роста на 147 процентов. Свидетельством того, что бизнес Николаевщины с пониманием и доверием относится к тем новациям в социальной политике, которые проводятся правительством Украины, может стать и такой фактор, как регистрация с начала 2017 года новых субъектов предпринимательства - 1273 физических лица-предпринимателя. Это в перспективе предоставит возможность увеличить поступления в бюджет непосредственно от доходов, полученных этими предпринимателями, и от создания новых рабочих мест.

Главное управление ГФС в Николаевской области.