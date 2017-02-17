История о невероятной дружбе собаки Ванцай и кота Мими

17.02.17 14:36Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В провинции Юньнань, все знают двух неразлучных друзей – собаку и кота, которые настолько обожают друг друга, что не просто проводят все время вместе – кот в прямом смысле слова словно всадник восседает на своем четвероногом друге.

Собака не только не против такого «наездника», она сама опускается на четвереньки, чтобы котенку было удобней залазить ей на спину.Поражает то, что животных такому никто не обучал.

Сюй Цзинь рассказывает, что раньше кошка очень плакала, когда собаку саму выводили на прогулку. «Она так жалобна мяукала, что сабака, Ванцай, сама подошла к кошке и наверное что –то по животному ей сказала, так как кошка прыгнула ей на спину, улеглась и всю прогулку мирно лежала». С той поры Ванцай и Мими всегда гуляют вместе, даже когда рядом нет хозяина.

Как-то их засняли журналисты, и видео тут же стало хитом и интернет сетях.

Конечно! Ведь такое можно увидеть только в цирке. Только тут нет никакой дрессировки, а только настоящая и верная дружба.

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