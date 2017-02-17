Леонид Якубович, новости 2017: Новые подробности о здоровье популярного ведущего

Российская звезда шоу-бизнеса, известный телеведущий Леонид Аркадьевич Якубович обескуражен теми слухами, которые уже несколько месяцев будоражат всю общественность. Оказывается артисту, не только приписали множество самых тяжёлых болезней, но и несколько раз похоронили.

Стоит отметить, что в реальности жизни Леониду Аркадьевичу ничто не угрожает. Никами болезнями он не страдает, тем более не был при смерти. В свои 71 год он твёрдо стоит на ногах, занимается спортом и прыгает с парашютом. Да и на здоровье ведущий никогда не жаловался.

Поклонники каждый раз были удручены слухами о том, что их кумир заболел и находится на смертном одре. Самой распространённой версией среди пользователей соцсетей был инсульт. Поговаривали, что Якубович отправился в Германию на лечение, но врачи не смогли помочь артисту и отправили домой «умирать».

Была и другая версия, что Леонид Якубович попал в страшное ДТП и его не довезли до больницы. Оказалось, что слухи об аварии – частичная правда. Однако это было много лет назад, сам ведущий даже не поцарапался.

Последнее время поклонники ведущего и актёра снова стали обсуждать новость: кумир похудел и выглядит болезненным. Но и сейчас Леонид Аркадьевич всё отрицает, так как сам давно хотел похудеть, вот и занялся усиленными тренировками в спортивном зале, много времени уделяет большому теннису. Сам ведущий отметил, что если он действительно покинет этот мир, то его поклонники просто не обратят на это внимания, что действительно будет грустно.

Отметим, что Якубович продолжает быть бессменным ведущим программы «Поле чудес», играет в спектаклях своего театра, посещает разные общественные и звёздные мероприятия. «Мне некогда болеть и умирать. У меня столько всего впереди, столько задумок, столько проектов», - добавил Леонид Аркадьевич.