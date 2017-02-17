В Минздраве вдвое сократили список болезней на запрет усыновления

17.02.17 12:55Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

В Министерстве здравоохранения приняли решение о сокращении списка заболеваний, из-за которых граждане не имели права усыновлять детей. В частности, 18 позиций сократились до восьми. Также представители Минздрава выдвинули предложение о предоставлении такого разрешения ВИЧ-инфицированным и людям с онкологией IV стадии, чтобы они тоже смогли почувствовать радость отцовства и материнства.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины. Новость передает "Пресса Украины".

Как отметили в ведомстве, согласно приказу Минздава предлагается позволить людям с вич-инфекцией и рядом других заболеваний усыновлять детей. Поскольку запрет является дискриминацией и противоречит как законодательству Украины, так и международным договорам.

Заметим, что в статье 14 закона "О противодействии распространению болезней, которые предопределены ВИЧ, и правовой и социальной защите людей, инфицированных ВИЧ" идет речь о том, что инфицированные лица владеют всеми правами и свободами, которые предусмотрены Конституцией и другими нормативно-правовыми актами Украины.

Кроме того, в МОЗ также предложили исключить из списка заболеваний онкологию последней стадии и болезнь Альцгеймера.

В соответствии с приказом отныне родителями смогут стать и те граждане, которые в детстве и подростковом возрасте переболели на расстройства в поведении и эмоциях, а также разными физиологическими расстройствами.

Напомним, по результатам исследований американских ученых стало известно о том, что курение сокращает жизнь больных Вич-инфекцией.

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