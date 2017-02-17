70-летняя Сьюзан Сарандон рассказала в интервью о своей ориентации

17.02.17 14:12Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Выяснилось, что звезда Голливуда бисексуальна.

Сьюзан Сарандон дала интервью изданию PrideSource, где призналась в своей бисексуальности и сообщила, что открыта для новых отношений. "Я открыта для новых отношений. Моя сексуальная ориентация позволяет мне встречаться и с мужчинами, и с женщинами", — сказала Сьюзан Сарандон.

Звезда Голливуда Сьюзан Сарандон много лет поддерживает ЛГБТ-сообщество и борется за права секс-меньшинств. Этой теме в основном было посвящена беседа.

Что касается личной жизни самой актрисы, то она является убежденным приверженцем моногамных отношений. "Я убежденный сторонник моногамии, поэтому не могу похвастаться длинным списком любовников" - заявила Сьюзан Сарандон.

Что же касается личных отношений Сьюзан Сарандон, то во время беседы она вспомнила о своей тесной связи со скончавшимся в 1989 году актером Филипом Сайером, с которым она познакомилась на съемках фильма "Голод".

«Филипп был геем, но не афишировал это. Он был очень веселым, у нас были прекрасные отношения, мы любили друг друга. Я была единственной женщиной в его жизни.»

Замужем актриса была всего один раз — за актером Крисом Сарандоном, их брак продлился 12 лет. До замужества Сьюзан носила фамилию Томалин. После развода Крис женился на Лизе Купер, во время брака у них родилось трое детей — Стефани, Алексис и Майкл Сарандон. в 1994 году Крис Сарандон женился на своей третьей супруге — актрисе и певице Джоанне Глисон.

Работая над фильмом «Дархэмский бык», Сьюзан Сарандон сблизилась с актёром Тимом Роббинсом, отношения с которым продолжались 21 год. У них два общих сына - Джек Хенри (род. 1989) и Майлз (род. 1992).

Ее партнером также был режиссер Франко Амурри, от которого она родила дочь Еву. У Сарандон есть внуки - Марлоу Мэй Мартино (род.09.08.2014), Мэйджор Джеймс Мартино (род.19.10.2016).

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