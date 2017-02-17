Николаевский зоопарк закрывают, предположительно птичий грипп

В Николаевском зоопарке предположительно от птичьего гриппа умер павлин. Инцидент произошел еще 7 января. Все это время птица находилась в глубокой заморозке в Николаеве и только 15 февраля ее отправили на экспертизу в Киев.

Как пишет издание "Свидок.инфо", николаевская экспертиза вируса птичьего гриппа не выявила, а вот столичные специалисты считают, что птица погибла именно из-за этой болезни. Данную информацию подтвердил директор зоопарка Владимир Топчий.

При этом он говорит, что сомневается в наличии вируса птичьего гриппа, поскольку смерть птицы наступила еще 7 января. С тех пор ни смертей, ни заболеваний животных больше не наблюдалось. За это время, по словам директора, в случае наличия болезни «перекосило бы ползоопарка». Также Топчий отметил, что это обычное явление, когда молодые павлины не выдерживают крепких морозов.

Тем не менее, сегодня было созвано заседание штаба, на котором принято решение закрыть зоопарк на 21 день на карантин. По этому поводу в Николаев из Киева выехали пять специалистов. В течение данного срока в зоопарке должны проверить всех животных на наличие вируса.

Что касается экономической составляющей, Владимир Топчий утверждает, что особых потерь из-за запрета на посещение зоопарк не понесет, так как в зимний период и так мало людей приходят посмотреть на животных. А вот обследование всех обитателей зверинца выльется в крупную сумму, поскольку стоимость одной экспертизы составляет 300 гривен.