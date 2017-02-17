5 причин прерваться на кофе немедленно

Кофе – любимый напиток миллионов. Поболтать с подругой, посидеть в кафе с любимым или отвлечь себе от грустных мыслей - мы частенько идем на «чашечку кофе».

Давным-давно восточноафриканские племена не варили кофе на огне, а просто обжаривали кофейные зерна и употребляли их в целом виде.

Они считали, что это не только сытный продукт, но и волшебное средство, оказывающее хорошее воздействие на тело и мысли человека. Мы определили 5 причин, почему сейчас надо сделать небольшой перерыв в работе и выпить с коллегами чашку ароматного напитка.

1. Кофе избавит от слабоумия

Шампанское не единственный напиток, который помогает бороться с когнитивными нарушениями. Согласно последним исследованиям, опубликованными в «Журнале геронтологии», кофе также может предотвратить развитие слабоумия на ранних стадиях.

Если сейчас вы просто решили побаловать себя чашечкой ароматного и любимого напитка, не подозревая, что он заботиться о здоровье, то вы инстинктивно движетесь в правильном направлении.

В десятилетних исследованиях приняли участие 6,467 женщин возрастом от 65 лет и старше. Ученые из Университета Висконсин-Милуоки обнаружили, что у дам, которые пили больше, чем 261 миллиграммов кофеина (одна высокая чашка Starbucks кофе) ежедневно, риск получить диагноз "деменция" меньше на 36%, чем у женщин, которые выпивали только по 64 миллиграммов кофеина (примерно одна чашечка эспрессо) каждый день.

Полученные результаты немного скорректировали – пришлось учитывать разные факторы риска, обратить внимание на возраст, массу тела, вредные привычки и другие обстоятельства.

«Это удивительно, что кофеин выступает в качестве защиты против когнитивных нарушений. Тем более, он благосклонно влияет на обмен веществ в организме и имеет мало противопоказаний»

рассказала передовой автор исследования Ира Дрисколл. Конечно, пока другие ученые пытаются опровергнуть результаты Дрисколл и доказать, что связи между высоким потреблением кофеина и более низким уровнем когнитивных нарушений нет, угостите себя чашечкой (или двумя) кофе. Но помните, что дальнейшие исследования еще проводятся.

2. Первый помощник в борьбе с лишним весом

Праздники прошли, и вы вернулись в любимый зал сбросить пару кило, которые подкрались незаметно? Даже в таком не легком деле вам поможет кофе. Кофеин оказывает стимулирующее действие и эффективность кардио занять возрастет на треть.

При физических нагрузках кофеин помогает организму получать энергию с жира, а не углеводов. Не стоит в этом случае забывать и о том, что кофеин стимулирует обменные процессы в организме и усиленное выделение желудочного сока. Поэтому не отказывайте себе в чашечке кофе в течение 30 минут после приема пищи.

3. Кофе с утра = здоровое сердце

Научный журнал The American Journal of Clinical Nutrition опубликовал последние наработки ученых, которые доказывают, пару чашек кофе в день способны снизить риск сердечной недостаточности и предотвратить инфаркт.

Именно они окончательно поставили точку в предыдущих спорах о том, что кофе опасен для сердца. Главное помнить, умеренное наслаждение черным напитком – залог вашего здоровья.

4. Волшебный стимулятор

Как противники, так и сторонники употребления кофе сходятся в одном – это прекрасный стимулятор активности - умственной и физической.

Действительно, чашка ароматного, горячего, вкусного кофе способна в разы повысить эффективность в работе, снять ощущение усталости и активизировать умственную деятельность. Немецкие ученые подтвердили, что активность мозга возрастает на 10% после кофейного перерыва.

5. Кофе и секс

На эту тему было много исследований, которые опровергли заблуждения о том, что кофе вызывает чуть ли не импотенцию. Доктора в один голос утверждают, что этот напиток благоприятно влияет на репродуктивную функцию у мужчин, увеличивая подвижность сперматозоидов.

Мировые научные светила доказали, что 1 порция кофе поможет продлить сексуальную жизнь женщины после 50 лет. Немецкие ученные утверждают, что кофеин положительно влияет на чувственные возбудители организма.

Список пользы от кофе можно продолжать еще долго: облегчение приступов аллергии, профилактика кариеса (если пить без сахара), предупреждение вывода кальция с организма. Но надо помнить, что все хорошо в меру.