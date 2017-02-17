Беги или умри. Родители объявили войну убийцам в соцсетях

Не дожидаясь помощи от киберполиции, взрослые сами борются со страшными развлечениями, которые захватили подростков.

Украинцев предупреждают о новой смертельной игре для подростков, правила которой они узнают из соцсетей. Игра называется «Беги или умри». И в Украине уже есть ее жертвы.

Одновременно полиция и администраторы соцсетей наконец обратили внимание на опасные «группы смерти» в интернете («Вести» писали о них еще в начале декабря). Включились в борьбу и родители подростков. Они противостоят суицидальным интернет-сообществам с помощью «троллинга» — переписку с кураторами групп доводят до смешного, а потом выкладывают в соцсети.

"Беги или умри"

В интернете массово ширятся сообщения о страшном развлечении, захватившем подростков, — игре «Беги или умри». Согласно правилам, описанным в некоторых группах, детям предлагают перебежать дорогу перед несущимся на большой скорости автомобилем. И, ясное дело, не все успевают это сделать, поэтому дети оказываются под колесами авто.

О подобных трагедиях сообщается в Харьковской, Полтавской и Житомирской областях (правда, официально никто не подтверждает, что дети угодили под машину вследствие опасной игры, а не собственной невнимательности или трагической случайности).

А на днях написали и жители Закарпатья: «Обычно в сенсационные заголовки не верю. Но вчера возле магазина на ул. Петефе четыре школьника (7–8-й класс), держась за руки, стояли на светофоре с закрытыми глазами. И когда одна из девочек дала команду, они побежали перед моей машиной. Я так понимаю, что «Синий кит» и другие игры, связанные с самоубийствами, уже до Ужгорода докатились?» — пишет на форуме местный житель Александр Мариаш.

Другой закарпатец Андрей Ломакин рассказывает о похожем случае: «13 февраля мы ехали на автобусе. Водитель и те, кто сидели спереди, видели: молодые пацанчики-школьники прыгнули на переходе, после того как автобус тронулся, и побежали. Очень похоже было на эти долбаные игры, о которых сейчас пишут в соцсетях».

Тролли вышли на войну

Действительно, до недавнего времени информация об игре «Беги или умри» или «группах смерти» наподобие «Море китов» и «Тихий дом» распространялась в основном пользователями в соцсетях. Полиция молчала. Когда «Вести» писали об этом материал, то правоохранители заявили, что лишь будут разбираться.

Буквально на днях, после ряда случаев, когда подростки по наводке кураторов суицидальных групп покончили жизнь самоубийством или были близки к тому, чтобы это сделать, департамент киберполиции НПУ выступил с заявлением, что такие группы существуют, и даже привел список из более 200 пользователей из Украины, которые в них состоят. Также там сообщили, что будут блокировать странички «групп смерти». Заявила об этом и администрация соцсети «ВКонтакте».

Впрочем, как убедились «Вести», в соцсетях до сих пор функционируют сотни «групп смерти», которые можно вычислить по ключевым словам и хэштегам «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4:20», f57, f58, «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «50 дней до моего...», #домкитов, #морекитов, #млечныйпуть, #150звезд и т. п.

И пока киберполицейские ищут группы и закрывают их, родители подростков сами включились в войну с интернет-убийцами. В частности, создают свои группы «Антибеги».

Активисты выискивают по определенным словам участников «групп смерти» и отговаривают от совершения необдуманных поступков. Или же сами вступают в опасные сообщества и под видом подростков троллят кураторов, а диалоги выставляют на публичное высмеивание.

Так, один из пользователей, назвавшись девочкой-подростком Лизой, согласился следовать инструкциям кураторов. Получив задание вырезать на руке синего кита, девушка сказала, что готова вырезать «кота». Вырезала она его из бумаги.

После этого от т. н. куратора последовали угрозы убить родственников «девочки»: мол, за ними уже едут, уже заходят в лифт (скорее всего, именно так, угрожая расправой близким, детей принуждали наложить на себя руки). Но и тут Лиза не растерялась, а предупредила, что «лифт поломан».

Другой пользователь на требование «перерезать вену» прислал карту австрийской столицы с рисунком в виде зигзагов. Еще один нарисовал кита на руке и отказался его вырезать. Мол, тогда он будет не синим, а красным. Такие высмеивающие переписки сейчас очень популярны, в том числе и среди подростков, они набирают тысячи перепостов и лайков.

Кроме того, пользователи, которые вышли на войну с организаторами суицидальных групп, заметили тенденцию, что первые картинки с предупреждениями об игре «Беги или умри» пришли к нам из РФ еще два года назад — и они же распространяются до сих пор.

«Это не просто легенда, это весьма грамотно созданный инфовирус. Возможно, это способ поддерживать общество в состоянии легкой паники. Когда кругом враги, шпионы, террористы, сектанты, педофилы, маньяки, шизики и пришельцы, управлять гораздо проще. Возможно, готовятся ввести какой-то запрет в интернете и нужна поддержка масс», — рассказал нам специалист по СММ (продвижение в соцсетях) одной из столичных компаний Сергей.

"Запрещать соцсети еще опаснее"

А вот психологи предупреждают, что высмеивание «групп смерти» может привести к обратному результату. «Ведь даже выкладывая переписку, в которой высмеиваются эти группы, их таким образом рекламируют, дети о них узнают, — говорит психолог Ирина Костенко.

— А дальше — подросток полезет в интернет искать подробности и может увлечься. Но чаще всего у детей, если они живут в семьях с дружественной атмосферой, мыслей причинить себе вред не возникает».

Психолог считает, что родителям нужно не запрещать детям пользоваться соцсетями, а отвлекать их от интернета, предлагая игры на свежем воздухе, хобби.

«Также им стоит незаметно следить за страничками детей. Если там появляются странные записи, среди друзей есть неизвестные люди или страничка закрыта от взрослых, то нужно бить тревогу, — говорит Костенко. — Но не заставлять удаляться из соцсетей.

В период появления комплексов детям комфортнее в соцсетях, ведь там они чувствуют себя свободными. Также стоит обратить внимание на странности в поведении. Например, это могут быть необычные рисунки подростков, слова и несвойственные им фразы».