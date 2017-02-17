Отключение света: власти сообщили о принятых мерах

Правительство подготовило инструкции по граничному потреблению электроэнергии, которые помогут избежать веерных отключений в условиях принятых чрезвычайных мер в энергетике.

Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко после заседания энергоштаба. "При соблюдение предельного уровня потребления электроэнергии мы можем избежать отключений", - сказал Зубко.

При этом он подчеркнул, что эти меры не должны повлиять на нормальное электроснабжение населения или социальных объектов, а относятся в первую очередь к промышленности.

По его словам, инструкции по энергопотреблению уже переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления могут быть применены штрафные санкции. "Главы облгосадминистраций, совместно со всеми службами и облэнерго должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 2014-2015 годах, проработать режимы работы с промышленными предприятиями и по возможности сократить энергопотребление в пиковые периоды потребления с 8 до 22 часов на 10 процентов", - сказал он.

"Предприятия "Энергорынок" и "Укрэнерго" имеют возможность применять штрафные санкции к облэнерго, которые не будут соблюдать суточный режим потребления", - добавил Зубко.