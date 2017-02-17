На Николаевщине надзор за атомными реакторами хотят доверить российскому «Газпрому»

17.02.17 08:15Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Южно-Украинская АЭС может доверить обследование своих реакторов и энергоблоков одной из двух чешских фирм, которые подконтрольны российскому «Газпрому».

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Коваль.

«Интересно, а как это мы так воюем с Россией, если у нас даже в таких ключевых сферах, как энергетическая безопасность, надзор за атомными реакторами хотят доверить российскому «Газпрому»? Смотрите сами. Январь.

Так же известно из "Новостной Николаев", что Южно-Украинская АЭС решает провести тендер по «исследованию, оценке технического состояния и сроков эксплуатации» реакторов и энергоблоков. В тендере принимают участие три фирмы: украинский институт имени Патона и две чешские дочки «Газпрома».

14 февраля. Тендерный комитет принял решение убрать из тендера украинский институт Патона, оставив участвовать в конкурсе только две чешские фирмы, частично владеющие друг другом.

И всё бы ничего, но эти фирмы находятся под санкциями Госдепа США, а их собственник - российский «Газпромбанк». Руководство стратегического национального госпредприятия выкидывает из тендера по обслуживанию стратегически важных ядерных реакторов украинский институт Патона в угоду фирмам российского «Газпрома», которые находятся под санкциями Госдепа США (ссылка на подтверждение санкций).

При этом всё руководство тендерного комитета (глава, замглавы предприятия и т.д) решили «воздержаться» и снять с себя ответственность», - написал журналист.

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