Мэр Николаева прокомментировал возможное назначение коммуниста Визира главой Заводского района

Николаевскому городскому голове Александр Сенкевичу непонятна критика его последних кадровых решений, аишут "НикВести"

Об этом он заявил, комментируя информацию о возможном увольнении глава Заводской районной администрации Николаева Вячеслава Карцева.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него какое-то претензии к главе Заводского района, которые бы могли привести к его увольнению, Александр Сенкевич сказал, что у него есть такие претензии к каждому из глав районов.

У меня к каждому главе администраций есть определенное количество вопросов и недовольств, которые я высказываю им уже на протяжении долгого времени. У меня позиция такая: пришел городской голова, и какое к нему было первое обвинение — не меняет людей, начинаешь менять людей – спрашивают, почему меняю. Никому не угодишь. Я просто работаю и выбираю людей, которые мне удобны в работе, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, мэр не опроверг информацию о намерении назначить коммуниста Николая Визира главой Заводской администрации.