Мэр Николаева прокомментировал возможное назначение коммуниста Визира главой Заводского района

16.02.17 20:49Сколько просмотров этой статьи18Сколько комментариев этой статьи0

Николаевскому городскому голове Александр Сенкевичу непонятна критика его последних кадровых решений, аишут "НикВести"

Об этом он заявил, комментируя информацию о возможном увольнении глава Заводской районной администрации Николаева Вячеслава Карцева.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него какое-то претензии к главе Заводского района, которые бы могли привести к его увольнению, Александр Сенкевич сказал, что у него есть такие претензии к каждому из глав районов.

У меня к каждому главе администраций есть определенное количество вопросов и недовольств, которые я высказываю им уже на протяжении долгого времени. У меня позиция такая: пришел городской голова, и какое к нему было первое обвинение — не меняет людей, начинаешь менять людей – спрашивают, почему меняю. Никому не угодишь. Я просто работаю и выбираю людей, которые мне удобны в работе, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, мэр не опроверг информацию о намерении назначить коммуниста Николая Визира главой Заводской администрации.

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 16.02.2017

Закругление верхнее-левое

20:49Мэр Николаева прокомментировал возможное назначение коммуниста Визира главой Заводского района

20:24Зорян и Шкиряк предложили запретить на Украине ВКонтакте и «Одноклассники»

20:08В Николаевском зоопарке появились два азиатских каракала

19:58Красная нить на запястье: Как правильно завязать, что обозначает, на какой руке носить (ВИДЕО)

19:46В Николаеве женщина выбросилсь из окна

19:455 вопросов о ЧП в энергетике: кого могут отключить и чем опасно увеличение доли АЭС

19:34Россиянину дали пять суток за крики "Донбасс - в состав России!" [видео]

19:23ЧП в украинской электроэнергетике отменят 17 марта — Кабмин

19:11Порошенко жалуется, что блокада Донбасса лишит работы 300 тысяч человек, но ничего не делает, чтобы разогнать боевиков

19:00Украина собирается судиться с Россией в международном арбитраже по поводу Крымского моста

18:53В николаевской спецшколе сделали сто икон для украинских воинов

18:40Параметры идеального женского танца (видео)

18:2812 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за договорные матчи

18:15Николаевские школьники сядут за парты 20 февраля

18:08Сакраментальное решение проблемы Донбасса: «впихнуть» его Украине не удается, — российский политолог

18:00Порошенко определил как неотложный законопроект об увековечении памяти Небесной сотни

17:55«Укрпочта» сделала первый шаг к приватизации — приказ министра инфраструктуры

17:49Представитель ЛНР назвал условие рассмотрения закона об амнистии

17:39Неуправляемая машина сбила на тротуаре случайную прохожую

17:25Брэд Питт добился права на свободное общение с детьми

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.02.17 21:282270

Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

03.02.17 08:011430

Состоялось первое совещание по выработке решений очистки реки Ингулец на Николаевщине

03.02.17 08:081410

В Украину активно переводят деньги из-за границы

03.02.17 08:291440

Боруссия предупредила Обамеянга за его слова о Реале

Самые читаемые

11.02.17 18:1614440

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110240

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:188790

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007460

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама