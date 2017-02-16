5 вопросов о ЧП в энергетике: кого могут отключить и чем опасно увеличение доли АЭС

16.02.17 19:45Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

"КП" в Украине" вместе с экспертами разбиралась, чем грозят стране чрезвычайные меры.

16 февраля, в Украине вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике, которое продлится до 17 марта. Об этом говорится в обнародованном распоряжении правительства №103 от 15 февраля.

"КП" в Украине" вместе с экспертами разбиралась, чем грозят стране эти чрезвычайные меры.

1. Что означает ЧП в энергетике?

Чрезвычайное положение означает, что энергосистема переходит с определенных алгоритмов работы в ручное управление. Полномочия центрального диспетчера НЭК "Укрэнерго" расширяются – он получил право в ручном режиме регулировать выработку электроэнергии каждой конкретной ТЭС.

То есть украинцам грозят отключения электроэнергии (так называемые "веерные отключения"), которые центральный диспетчер энергосистемы имеет право применять при дефиците мощности в системе.

Кстати, это для нас не новость – подобное уже было в 2014-м.

Распоряжение правительства о чрезвычайных мерах будет действовать в течение месяца. Также министры могут продлить его один раз – на этот же срок.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик успокаивает: всей Украине свет отключать не собираются. Речь идет о возможных веерных отключениях лишь в случае необходимости.

2. На сколько хватит угля?

В оценке ситуации на энергорынке эксперты согласны с Минэнерго и говорят: угля хватит на 12-35 дней. Такой разброс объясняется тем, что, во-первых, на разных ТЭЦ уголь закончится в разное время. Во-вторых, многое зависит от погоды: чем холоднее, тем быстрее запасы подойдут к концу.

3. Кого отключения коснутся в первую очередь?

По прогнозам Минэнерго, веерные отключения коснутся, в первую очередь, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей.

  • Информация вполне корректная, - соглашается сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Например, в Сумах только одна ТЭЦ, и она снабжает потребителей не только электричеством, но и теплом.

В Днепропетровской области не хватит мощностей. А вот потребители некоторых западных регионов – в частности Ивано-Франковской и Львовской областей – не пострадают. Бурштынская ТЭС работает на углях газовой группы и запитана на европейскую энергосистему, так что их украинские проблемы не коснутся.

В меньшей степени рискуют и жители столицы – скорее всего, Киев будут отключать в последнюю очередь. Из киевлян больше других вероятность пострадать у жителей левого берега – ТЭЦ в Дарнице работает на антраците, поэтому там киевляне (а это примерно 10% столичных потребителей) на некоторое время останутся без горячей воды и тепла.

  • Практика показывает, что самые большие неудобства от веерных отключений будут у населения небольших городков и сел, а вот жители крупных городов пострадают в меньшей степени, - соглашается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. - Что касается бизнеса, то крупные компании сумеют себя защитить, а мелкому бизнесу придется на время закрыться. Это должно привести к падению ВВП минимум на 2%.

4. Не опасно ли увеличение доли АЭС?

Минэнерго ожидает, что в ходе чрезвычайного положения доля АЭС в суммарном производстве увеличится с 57% до 61%.

Также будет снижено требование так называемого минимального горячего резерва тепловой генерации, который необходим для быстрой компенсации мощности в случае аварийного отключения блока АЭС, с 1000 МВт до 500 МВт.

Звучит немного страшновато, но что это означает на практике?

  • На самом деле ничего страшного нет, - говорит Марунич. – Увеличение доли АЭС означает, что диспетчеру станет сложнее работать. Ведь атомный блок, в отличие от угольного, нельзя включать-выключать в зависимости от роста/падения потребления. Что касается снижения минимального горячего резерва, то это означает: если блок АЭС выйдет из строя, заменить его будет нечем, и еще большее число людей останется без света.

5. Что можно предпринять?

Здесь формула очень простая: есть уголь – есть электричество, нет угля – нет электричества, говорит Дмитрий Марунич. Но где же взять уголь, если мы не собираемся его покупать ни в Донецкой области, ни в РФ?

В этом случае придется идти за углем "по миру". Можно, например, купить в Южной Африке, и тогда мы его получим в течение 30-40 дней (для сравнения: из России – за 2-3 недели). А можно отправиться за углем в США или Австралию – правда, такое электричество будет для нас "золотым".

  • Покупка угля из-за границы приведет к удорожанию себестоимости производства, давлению на платежный баланс и, соответственно, увеличению спроса на валюту, - говорит аналитик Андрей Вигиринский. – Можно, конечно, использовать газ, но в этом случае себестоимость электричества будет космической.

Если в течение месяца ситуация не изменится, могут использовать мазутные резервы, но это тоже временная мера. Так что от блокады можно найти какой-никакой позитив: возможно хотя бы таким способом удастся заставить чиновников провести модернизацию ТЭС с переводом на марки угля, добывающиеся в Украине. Кстати, это нужно было начинать делать еще в 2014-м, еще после первых ЧП в энергетике.

КСТАТИ

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что отключения электричества будут происходить только в крайних случаях, и об этом будут заблаговременно информировать. Однако эксперты считают, что это слабое утешение.

Предсказать продолжительность веерных отключений невозможно, говорит Дмитрий Марунич. Даже если вас предупредят, что с понедельника по пятницу возможны отключения с 18 до 22 на два часа, то это вовсе не значит, что света не будет строго по графику. И на практике в отдельных районах света может не быть по 6-8 часов.

СПРАВКА "КП"

Основная цель введения ЧП - экономия потребления антрацитового угля, поставка которого на ТЭС была приостановлена 13 февраля в результате блокады железнодорожного сообщения через линию разграничения.

В Минэнерго считают, что чрезвычайное положение позволит сэкономить от 300 до 350 тыс. тонн антрацитового угля. Для сравнения: до введения ЧП суточное потребление антрацитового угля на ТЭС составляло около 30 тыс. тонн/сутки.

На Запорожской АЭС отключили энергоблок

Третий энергоблок был отключен для проведения планового ремонта в 00.01 четверга, 16 февраля.

  • Отключение этого энергоблока – это минус 1000 МВт из системы, - разъяснил "КП" в Украине" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. - Учитывая, что у нас общее потребление порядка 21 тыс. МВт в сутки, это достаточно много. Но здесь нужно понимать, что это не аварийный, а плановый ремонт и, значит, на работе системы это не скажется.

Эксперт приводит данные "Укрэнерго", согласно которым 14 февраля в 22:27 после планового ремонта был включен в работу энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС.

То есть один блок включили – второй выключили, мощности не потерялись, подытожил Землянский.

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