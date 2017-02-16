Порошенко жалуется, что блокада Донбасса лишит работы 300 тысяч человек, но ничего не делает, чтобы разогнать боевиков

Если блокаду на Донбассе не прекратить и ее организаторы выведут ее на «проектную мощность», то Украина может потерять до 300 тыс. рабочих мест.

Об этом во время церемонии чествования участников боевых действий на территории других государств сказал Петр Порошенко.

«Если блокада будет прекращена и организаторы не выведут ее на так называемую проектную мощность, мы можем лишиться до 300 тыс. рабочих мест, 300 тыс. человек окажется на улице. Государство потеряет до 2 млрд долл. валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривны. На оккупированных территориях еще десятки тысяч людей останутся без работы, подчеркиваю, рынка труда там нет и значительная часть из них чтобы выжить, чтобы заработать, пойдут к боевикам», — сказал он.

Он уверяет, что Украина имеет экономические отношения с предприятиями, которые находятся на территории ЛДНР, только для поддержки тех предпринимателей, которые находясь на неподконтрольной территории продолжают оставаться в правовом поле Украины.

«Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами. Это сотрудничество с предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, которые все же смогли остаться в правовом поле Украины. Я подчеркиваю, те, кто платят налоги в бюджет Украины», — уверяет Порошенко.

Отметим, несмотря на эти громкие заявления, Петр Порошенко не делает ничего, чтобы пресечь незаконную деятельность небольшой группы боевиков, блокирующих железную дорогу.