В николаевской спецшколе сделали сто икон для украинских воинов

Ученики Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната №2 для детей с недостатками физического и умственного развития изготовили сто выполненных в технике выжигания по дереву икон Матери Божьей для воинов АТО.

Начался этот проект в сентябре 2014 года под руководством учителя труда Генналия Юрушева. Над своими работами ученики работали во внеурочное время. Они свято верят в то, что эти иконы станут хранителями для наших защитников и спасут их жизни.

Делали иконы ученики Ирина Солопиенко, Валерия Тимошенко, Любовь Калатаева, Нина Капличенко, Елена Квасневская, Инна Корец, Карина Невидомая, Андрей Кара, Алексей Данилов, Василий Добрыдный, Олег Федоренко.

Хочется особо отметить Ирину Солопиенко. Она сирота, от рождения имеет недостатки верхних конечностей, из-за чего в детстве не могла держать в руках ложку или карандаш. Своими руками девушка выполнила 60 работ, вкладывая в каждую икону частичку своей чистой детской души.

Идею проекта поддержал директор школы-интерната №2 Анатолий Ковтун. Значительную помощь в реализации проекта предоставила главный специалист интернатного отдела Департамента образования Николаевской облгосадминистрации Надежда Руденко. Проект состоялся также по благословению настоятеля Храма Святого Духа протоиерея Василия.