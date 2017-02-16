Параметры идеального женского танца (видео)

Женщины в танце чаще привлекают мужчин, чем наоборот. Так какие же движения в женском танце особенно привлекательны ..?

Британские психологи из Нортумбрийского университета в Ньюкасле с помощью компьютерной визуализации выяснили, какие движения свидетельствуют о том, что женщина хорошо танцует.

Танец — универсальный тип поведения, свойственный всем культурам. Напрямую для выживания и размножения он не важен, однако ученые полагают, что он возник как форма брачного поведения: танец сообщает потенциальным партнерам информацию друг о друге.

Британские психологи предположили, что если танец привлекает потенциальных партнеров, то можно выяснить, какие его движения особенно привлекательны. Они сфокусировались на женском танце, так как предыдущие исследования показали, что женщины в танце чаще привлекают мужчин, чем наоборот, и что мужчины, наблюдая за танцующими женщинами, уделяют больше внимания именно привлекательным танцоршам.

В эксперименте приняли участие 39 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст участниц 21,5 года).

Ни одна из участниц не была профессиональным танцором и не испытывала проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на движения. Для регистрации движений на основные части тела и суставы участниц ученые прикрепили светоотражающие метки. Танцевальные па записывались системой захвата движения, которая реагирует на перемещение меток.

Плохая плясунья

Поскольку танец — это движения под музыку, ученые предположили, что движения лучших танцорок будут более точно попадать в ритм музыки. Участницы не получали никаких инструкций, как они должны танцевать. Девушки двигались под барабанный ритм в течение 30 секунд. С помощью полученных данных об их движениях были построены 39 анимированных персонажей, лишенных внешних различий (рост, ширина бедер и т.д.).

Далее ученые провели опрос среди 57 мужчин и 143 женщин. Им было предложено по шкале от 1 до 7 (где 1 — самая низкая оценка) оценить по пять анимированных танцев без звука длительностью 15 секунд. Для оценки выбрали пять категорий: асимметричные движения рук, асимметричные движения бедер («восьмерка»), покачивание бедрами, амплитуда движения рук и бедер.

По итогам опроса ученые выявили самые привлекательные движения. Наивысшие оценки получили сильное раскачивание бедер, асимметричное движение бедер и умеренные асимметричные движения рук.

И мужчины, и женщины сочли более привлекательными танцорш с достаточно широкой амплитудой движения рук и покачиванием бедер, а также тех, кто умел двигать бедрами асимметрично (выписывать «восьмерки»).

Причем два основных оцениваемых параметра — движение бедер и асимметричные движения рук — у высоко оцененных женщин имели средние величины, то есть их движения были не слишком зажатые, но и не слишком размашистые. Напротив, те женщины, чьи движения имели низкую или чересчур широкую амплитуду движений, были оценены низко.

Хорошая плясунья