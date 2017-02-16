На российском ТВ анонсировали арест 400 тысяч украинских заробитчан

16.02.17 16:53Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В случае дальнейшего обострения отношений между Россией и Украиной и массовых репрессий по отношению к русским на Украине, в РФ будут задержаны сотни тысяч заробитчан — граждан «незалежной». Об этом в эфире ток-шоу «Вечер» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, они будут обменяны на соотечественников, пострадавших от действий украинского режима.

«Сколько там, 400 тысяч у нас работают? Вот, в случае обострения мы их всех арестуем, потому что там наших арестуют. И мы произведем обмен. Если их у нас не будет, там наших арестуют и будут пытать», — заявил Жириновский.

А телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул развязность некоторых граждан Украины, которые, работая в России, позволяют себе оскорбления в адрес РФ.

«Я считаю, что, когда человек работает в чужой стране, он должен четко следить и проявлять уважение. Ненавидишь ты нашу страну – не работай здесь. Не позволяют ни в одной стране мира такую грязь лить лично на президента, на власть, на название страны. Мы страна, которая все терпит», — заявил Соловьев.

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