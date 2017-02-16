Брэд Питт добился права на свободное общение с детьми

Актеру разрешили видеть своих наследников без присмотра психолога.

Голливудский актер Брэд Питт добился права проводить время с детьми без наблюдающего психолога.

По словам источника InTouch, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с Анжелиной Джоли, на ночевки в свое новое жилье. Он надеется в скором времени добиться права забирать их на неделю.

С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными.

Согласно временному соглашению, подписанному после того, как Джоли подала на развод, Питту запрещалось видеться с детьми без наблюдения специалистов. Актриса обвинила Питта в жестоком обращении с Мэддоксом, но ФБР и калифорнийская соцслужба не нашли доказательств этого утверждения. Все подозрения с актера были сняты.