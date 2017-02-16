Спор о том, с каким предлогом надо произносить слово "Украина" в последние три года перешел из сферы грамматической в политическую. Имперский "на" vs уважительный "в".

Каждый человек сам определяет, на каком слоге в его фамилии следует делать ударение. Иногда это звучит несколько непривычно и на первых порах режет ухо. Но все равно, если человек хочет быть ИвАновым, а не ИванОвым, его так и называют. Любой преподаватель сталкивается с тем, что студенты при первом знакомстве поправляют его, указывая как именно должна звучать фамилия. Особенно это касается фамилий, звучание которых вызывает какие-то неприятные для человека ассоциации, унижают его. Это правило распространяется на любое межличностное общение. Если человек не полный идиот, он будет произносить фамилию собеседника так, как он того требует.

Спор о том, с каким предлогом надо произносить слово "Украина" в последние три года перешел из сферы грамматической в политическую. Произошло это сразу после того, как путинская Россия украла Крым и оккупировала часть украинской территории. Теперь это маркер. Если ты говоришь "на Украине" – ты вольно или невольно становишься на сторону оккупантов.

Сторонники предлога "на" любят ссылаться на некую "внутреннюю логику языка", в которую не должны вмешиваться иностранцы. Приводят примеры немцев, которые не возмущаются, когда их страну, Deutschland, русские называют Германией. Или еще жители Нидерландов не проклинают тех, кто совершенно ошибочно обзывает их государство "Голландией".

Надо обладать удивительной политической слепотой и нравственной глухотой, чтобы не видеть отличий. Среди немцев и голландцев лишь немногие говорят по-русски, поэтому им все равно, как на этом языке называют их страны. К тому же, Россия в данный момент не угрожает ни ФРГ, ни Нидерландам. По крайней мере, между Россией и этими странами нет в данный момент войны.

В Украине большинство граждан понимает русский язык, а для значительной части он является основным языком повседневного общения. Поэтому предлог "на", состыкованный со словом "Украина", воспринимается не как внутреннее дело России, а как языковой выпад, желание подчеркнуть, что "Украина – недострана", "украинцы – недонарод", и весь этот набор имперского бреда, который льется из российского телевизора.

И еще. Специально для тех защитников "языкового суверенитета", которые полагают, что "на Украине" – это незыблемый канон русского языка, покушение на который разрушит его устои. Я тут случайно, при подготовке книжки по журналистике, наткнулся на текст именного указа Анны Иоановны от 26.12.1738 года. Указ адресован генералу Румянцеву и касается двух польских календарей, которые, по мнению императрицы, содержат "некоторые злоумышленные и непристойные пассажи", а посему календари эти предписано сжечь и в дальнейшем "в границы наши пропускать не велеть". В свете нынешней "войны предлогов" меня заинтересовал заключительный абзац указа Анны Иоановны. Вот он: "а вместо тех польских календарей могут в Киеве и во всей Украине употреблять Российские календари, которые издаются в печать здесь, в Академии Наукъ". (Сборник постановлений о цензуре. Цит. по А.М.Скабическому "Очерки по истории русской цензуры". М. 2016, с.8).

Итак. Говорили и так и так: и "в Украине" и "на Украине". У меня нет никаких сомнений, что, когда морок путинизма рассеется, то единственно правильным будет уважительное "в Украине", а имперское "на Украине" станет уделом небольшой кучки маргиналов, мечтающих вернуть Аляску, Калифорнию, а заодно всю территорию бывшего СССР.

Повышенная концентрация злобных идиотов вполне может убить язык, сделать его мертвым

Русский язык намного "умнее" любого его носителя. Но его судьба зависит от того, что происходит в массе этих носителей. Он, русский язык, – не бессмертен. Повышенная концентрация злобных идиотов вполне может убить язык, сделать его мертвым.

Сегодня это трудно себе представить, но это, увы, может произойти во вполне обозримой перспективе. Пока эта перспектива едва просматривается в виде сокращения сферы применения русского языка за пределами России.

Процесс этот можно остановить. Для этого надо прислушиваться к тихому голосу языка, а не к воплям тех его носителей, которые его разрушают, устраивая "войну предлогов" с имперскими целями.