Порошенко определил как неотложный законопроект об увековечении памяти Небесной сотни

Сооружение Мемориала Революции достоинства переходит в практическую плоскость. Порошенко хочет закрепить это законом.

В национальной памяти должны быть сохранены события Революции достоинства, заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии чествования памяти Героев Небесной сотни.

"Я принял решение и объявляю неотложным проект pакона Украины о внесении изменений в законодательство с целью чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни", — сообщил президент.

Глава государства поблагодарил депутатов Киевсовета и мэра Киева Виталия Кличко, которые уже приняли решение, что наконец дают начало сооружению Мемориального комплекса на аллее Небесной сотни. "Наконец-то вопрос выбора лучшего проекта и строительства Мемориала переходит в очень практическую плоскость", - сказал Порошенко.

Президент также высказался за создание в ближайшее время Фонда, который бы поддержал осуществление каждого из этапов общего, поистине всенародного проекта Мемориала. "Я здесь выступаю не только инициатором, но и первым спонсором такого фонда, чтобы помочь ему не только добрым словом, но и деньгами", - добавил он.