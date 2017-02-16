На Миколаївщіні вручили землі учасникам АТО

Голова Врадіївської райдержадміністрації Василь Жосан вручив нашим землякам – учасникам антитерористичної операції на Сході країни накази «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення».

У своєму зверненні до військовослужбовців очільник району зазначив: «Наша країна зробила перші кроки аби віддати дань нашим героям, а відведені земельні ділянки – це невелика компенсація за значний внесок у майбутнє цілої нації. Ми повинні робити усе, аби історію новітньої боротьби українців за свою свободу та подвиги наших героїв із гордістю носили у своїх серцях підростаючі покоління. Я сьогодні дякую військовослужбовцям за їхній патріотичний подвиг».

Про це пише ВРАДІЇВКА СЬОГОДНІ із посиланням на Врадіївську міську раду.

Голова Врадіївської районної державної адміністрації та начальник відділу Держгеокадастру у Врадіївському районі урочисто вручили 5 наказів та привітали з цією подією військовослужбовців та їх сімей.