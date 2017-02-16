Николаевский спортдиспансер обирает детей-спортсменов

16.02.17 13:48Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В спортдиспансере грабят детей и тренеров уже много лет. Ничего не меняется. Об этом пишет "Николаевская правда".

Об этом написал Дмитрий Рябченко на своей странице в Facebook:

«Как написать этот пост без ненормативной лексики?! Не знаю, попробую.

Не прошло и недели после еще незаконченного конкурса, как обдиралово в спортдиспансере продолжается!

Вчера ко мне обратились тренера из г. Южноукраинска, деткам и подросткам которых нужно было проходить обследование в скандальном спортдиспансере, где грабят детей и тренеров уже много лет.

Им по телефону, когда они звонили в спортдиспансер, безапелляционно заявили, что стоимость (в абсолютно бесплатном государственном учреждении, созданном для спортсменов) обследования составит 30 грн за человека! Я не поверил — так как всего неделю назад на конкурсе эта пройдоха главврач Кравчук рассказывала, что все добровольно и пожеланию.

Приехав вчера, тренера с детьми трех секций (плаванье, бокс и спортивное ориентирование) — опять попали под обдиралово, построенное главврачом диспансера Кравчук. За всех 36 детей — спортсменов взяли по тридцать гривен (итого 1080 грн!). А там было еще много детей, кроме этих. За что — за измерение пульса, частоты сердцебиения и зрения? А вы думали, там серьезное исследование? А в отчете Кравчук показывает, что они тридцать тысяч за год собирают!

Тренера Кравчук боятся и не хотят открыто заявлять, так как она способна сделать любые гадости.

Причем интересно, что теперь в регистратуре появилась приставленная «дополнительная» женщина, которая активно собирает деньги и потом их уносит (по утверждению нашей активистки, которая снимала на видео) — в темно-зеленой куртке (не в белом халате, как положено) на видео (смотреть видео тут).

На видео в начале видно, как платит один тренер – девушка и отдает деньги этой посреднице в куртке (в ответ ни получив ни чека, ни квитанции), потом второй тренер пишет расписку о добровольности и кассирша (ой, работник диспансера) называет ему сумму – 30 грн за человека, что и подтвердило их вчерашний рассказ. Это вчерашнее видео, пусть и такое ужасное.

Потом я вставил видео годичной давности – где Кравчук объясняет какую-то бредятину, оправдывая поборы и обвиняя …меня! Также там наше интервью со спортсменами. И последнее видео – с конкурса уже недельной давности.

Уважаемая областная власть и лично губернатор Алексей Савченко ! Прошу Вас защитить детей и подростков, а также всех остальных спортсменов от многогодичных поборов в спортдиспансере! Алексей Юрьевич – у нас народ нищий, и такие вот негодяи обирают его, придумывая легенды. Да этим детям доплачивать нужно за занятия спортом! Вы же сам спортсмен! Как же возможно допускать такое в государственном (априори бесплатном) областном учреждении? И это продолжается в диспансере много лет. Считаю, что сбор денег с детей под фальшивыми предлогами «добровольных пожертвований» является преступлением и требует наказания!

Уважаемый глава комиссии по главврачам Vitaly Kindrativ Киндратив! Мы с НЕТЕРПЕНИЕМ ждем результатов конкурса и уже неоднократно заявляли Вам, что есть кандидаты, которые недостойны быть избраны опять в свои больницы. И вот вам яркий пример – главврач спортдиспансера Кравчук. Надеемся, что нас услышат. Иначе мы будем шокированы (как минимум).

Ни уголовные дела, ни обещания новой областной власти про отсутствие коррупции в больницах, ни освещение поборов — ничто не останавливает одиозную главврача спортдиспансера! Плевать она хотела на все. Может к Порошенко обратиться или к Луценко? Я уже не знаю.. смогут ли они помочь?

Извините, панове, за резкость – трудно на эмоциях писать и в полном ощущении своего бессилия против ахреневшего до крайности беспредела.

PS Сегодня давал показания в следственном управлении по очередному нашему заявлению по медицине. Так вот – разговорились со следователем. Ее малолетний сын занимается каратэ, и на прошлой неделе он также брал 50 грн на этот диспансер».

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