Николаевский глиноземный завод в 2016г. нарастил выпуск глинозема на 2%

Николаевский глиноземный завод (НГЗ), входящий в Объединенную компанию (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл"), по итогам 2016 года нарастил выпуск глинозема на 2% по сравнению с 2015 годом - до 1,510 млн тонн.

Как сообщается в квартальном отчете "РусАла", НГЗ в четвертом квартале 2016 года нарастил выпуск глинозема на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом - до 407 тыс. тонн с 363 тыс. тонн.

Как сообщалось, НГЗ в 2015 году нарастил выпуск глинозема на 1,8% по сравнению с 2014 годом - до 1 млн 481,1 тыс. тонн (в 2014-м произведено 1,455 млн тонн).

НГЗ в марте 2004 года вышел на уровень производства 1,3 млн тонн глинозема в год, что было одним из основных обязательств компании "Украинский алюминий", которая в 2000 году приобрела 30% акций ОАО "НГЗ". Согласно измененным обязательствам компании, мощность завода по выпуску глинозема должна была увеличиться до 1,6 млн тонн в 2009 году. Позднее компания приняла решение нарастить мощность вместо 1,6 до 1,7 млн тонн глинозема.

НГЗ в 2014 году сократил выпуск глинозема на 2,6% по сравнению с 2013 годом - до 1,455 млн тонн.

ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

"РусАлу" в Украине принадлежит НГЗ и доля (около 29%) в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность.