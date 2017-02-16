Конкурсная комиссия рассмотрела 14 проектных заявок, претендующих получить бюджетное финансирование

В среду, 15 февраля, в помещении городского совета состоялось первое заседание конкурсной комиссии в 2017 году, во время которого члены комиссии рассмотрели 14 проектных заявок, представленных на конкурс по определению проектов и мероприятий, разработанных институтами гражданского общества, для реализации которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета.

Напомним, что конкурс был объявлен в рамках программы «Молодежь» на 2016-2018 годы, утвержденной решением Николаевского городского совета от 05.04.2016 № 4/12 (с изменениями) в целях реализации государственной политики в части оказания поддержки общественным организациям и институтами гражданского общества в 2017 году для реализации программ, направленных на социальное становление и развитие молодежи управлением по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета 03.01.2017 года.

В этом году особое внимание организаторы конкурса уделили тем проектам и мероприятиям, которые будут проводиться в отдаленных районах города.

Окончательное решение по определению победителей конкурса станет известно после III заседания конкурсной комиссии.