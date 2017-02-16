В Украине вступил в силу чрезвычайный режим в энергетике

16.02.17 12:39Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Согласно распоряжению правительства Украины «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» с 16 февраля вступает в силу чрезвычайное положение на энергетическом рынке страны.

«По причине блокировки грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», — говорится в тексте документа.

Простыми словами, власти Украины вынуждены объявить ЧП в связи с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады украинскими радикалами поставок из Донбасса. Теперь потребителям электроэнергии на Украине стоит готовиться к так называемым веерным отключениям электроэнергии при дефиците мощности в системе.

По предварительным данным, чрезвычайный режим может продлиться до 16 марта 2017 года.

Министра энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что ЧП предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, использующих антрацитный уголь. Приоритет закрепляется за атомной энергетикой, а количество энергоблоков ТЭС, работающих в «горячем резерве» для их мгновенного подключения к энергосети в случае отключения энергоблоков АЭС будет сокращено с 1000 МВт до 500 МВт.

При этом министр не исключил вероятности того, что режим ЧП может быть еще раз продлен на месяц, если не удастся разогнать украинских националистов, блокировавших поставки угля из ДНР и ЛНР.

Похожие новости

19.10.15 12:28Драма забытой войны: сирийский пример для Донбасса

01.12.13 15:32Завтра в Украине может быть введено чрезвычайное положение, - источник

06.09.13 11:35Россия предложила за крейсер "Украина", оценивающийся в сотни миллионов, меньше 30 млн долларов

18.05.11 09:55Виктор Янукович о судьбе бывшего крейсера «Украина»: «Будем иметь надежду, ее терять никогда нельзя»

21.10.08 16:56Хаос на Украине ("Magyar Hirlap", Венгрия)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 16.02.2017

Закругление верхнее-левое

17:04В Николаеве нацгвардеец спас жизнь двум людям на месте ДТП

16:53На российском ТВ анонсировали арест 400 тысяч украинских заробитчан

16:45Путин обвинил Украину в терроризме в России

16:32Игрок сборной Украины по пляжному футболу умер в результате тяжелой болезни

16:18Украинская разведка доложила о переходе рабочих в ополчение из-за блокады

16:10НАТО усилит присутствие в Черном море

16:00Если ты говоришь "на Украине" – ты вольно или невольно становишься на сторону оккупантов

15:50Ломаченко: "Было небольшое разочарование"

15:43На Николаевщине мужчина надругался над знакомой

15:38У николаевского лыжника-колясочника Максима Ярового на чемпионате мира второе «золото»

15:25"Самый красивый преступник" Америки дебютировал на Нью-Йоркской неделе моды

15:16Аваков пообещал России десятки тысяч убитых

14:54Нападающий Динамо дисквалифицирован на пять матчей

14:43На Миколаївщіні вручили землі учасникам АТО

14:25Порошенко: Часть Киева может остаться без тепла

14:07Конкурсная комиссия рассмотрела 14 проектных заявок, претендующих получить бюджетное финансирование

13:48Николаевский спортдиспансер обирает детей-спортсменов

13:38Ученые обнаружили трактат Черчилля о существовании внеземной жизни

13:13Николаевский глиноземный завод в 2016г. нарастил выпуск глинозема на 2%

13:03Украина не вошла в список стран, опасных для россиян

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.02.17 17:001330

В Николаеве пройдет конкурс на определение лучшей архитектурно-планировочной концепции Соборной площади и Флотского бульвара

02.02.17 17:151910

«Он не совладал с эмоциями», - Вячеслав Симченко

02.02.17 17:301730

На Херсонщине участники АТО перекрыли дорогу поезду

02.02.17 17:451290

Знаменитый сурок Фил из американского городка Панксутони предсказал долгую зиму

Самые читаемые

11.02.17 18:1614420

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110020

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:188700

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007400

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама