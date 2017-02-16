В Украине вступил в силу чрезвычайный режим в энергетике

Согласно распоряжению правительства Украины «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» с 16 февраля вступает в силу чрезвычайное положение на энергетическом рынке страны.

«По причине блокировки грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», — говорится в тексте документа.

Простыми словами, власти Украины вынуждены объявить ЧП в связи с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады украинскими радикалами поставок из Донбасса. Теперь потребителям электроэнергии на Украине стоит готовиться к так называемым веерным отключениям электроэнергии при дефиците мощности в системе.

По предварительным данным, чрезвычайный режим может продлиться до 16 марта 2017 года.

Министра энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что ЧП предусматривает управление тепловыми электростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС, использующих антрацитный уголь. Приоритет закрепляется за атомной энергетикой, а количество энергоблоков ТЭС, работающих в «горячем резерве» для их мгновенного подключения к энергосети в случае отключения энергоблоков АЭС будет сокращено с 1000 МВт до 500 МВт.

При этом министр не исключил вероятности того, что режим ЧП может быть еще раз продлен на месяц, если не удастся разогнать украинских националистов, блокировавших поставки угля из ДНР и ЛНР.