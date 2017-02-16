"Усопшие николаевцы будут обеспечены местами", - Михаил Трофанюк

16.02.17 12:52Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве из четырех городских кладбищ статус открытого имеет только Новоматвеевское. При этом, мест для новых захоронений через 3 месяца там уже не останется.

Об этом сегодня, 16 февраля, в ходе сессии городского совета рассказал директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, передает корреспондент НикВестей.

На данном этапе захоронения проводятся на Мешковском кладбище, на Балабановском кладбище, на Жуковском кладбище и на Новоматвеевском кладбище. Из них статус открытого кладбища, где проводятся новые захоронения, имеет только Новоматвеевское кладбище. На остальных кладбищах проводится подхоронение к уже существующим захоронениям. Я готов сказать про три месяца – минимум, в течение которых можно сказать, что усопшие николаевцы будут обеспечены местами, - сказал Михаил Трофанюк.

В то же время, он отметил, что в настоящее время проблем с захоронениями в городе нет.

Проблем с захоронениями нет. Если бы они были, городская община почувствовала бы это. Были бы жалобы, были бы нарекания. Их нет, потому что сейчас есть, где хоронить. Но, рано или поздно, свободной земле придет конец, - добавил Михаил Трофанюк.

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