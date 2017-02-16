Мэр Николаева заявил, что без общественных слушаний кладбище в Кульбакино размещать не будут

Без общественных слушаний и решения сессии Николаевского городского совета вопрос по размещению кладбища на территории микрорайонов Кульбакино и Широкой Балки решаться не будет.

Как сообщает "НикВести, об этом поведал заместитель Николаевского городского головы Антон Турупалов, передает пресс-служба мэрии.

Есть генеральный план города и план зонирования, следующий слой глубины - детальный план территорий, то есть по микрорайонам, в котором уже детально определяется, что и в каком месте должно быть. Вот сейчас речь идёт о детальном плане территорий микрорайона Кульбакино. Документ, который предусматривает размещение кладбища, именно в этом месте был разработан не нынешнем главным архитектором Анной Палехой, а намного раньше. Так как уже был принят генеральный зонинг, то на данный момент идёт работа по утверждению этого документа, - сказал Антон Турупалов.

Он отметил, что перед тем, как проект Детального плана территории можно будет принять, он должен пройти ряд регуляторных процедур. В первую очередь - общественные слушания.

Это значит, что мы собираем людей, которые проживают на этой территории, и знакомим с данным документом. То есть мы собираемся все вместе и доносим общественности, что мы видим эти моменты таким или иным образом, такие объекты инфраструктуры мы предлагаем согласно плану зонирования. И на слушаниях нам горожане говорят - вот здесь мы хотим, чтобы было это, или вот здесь мы видим по другому и так далее. И с учетом мнения общественных слушаний, этот документ будет столько раз дорабатываться, пока он не будет удовлетворять большинство жителей этой территории. Но даже после этого, для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть утвержден сессией городского совета. То есть, если сами люди не захотят, чтобы данный документ был принят, то через своих представителей - депутатов горсовета, они могут влиять на принятие решений. Соответственно, данный детальный план территорий не будет утвержден и будет отправлен на доработку. И будет дорабатываться до тех пор, пока не будет устраивать всех: и тех, кто там проживает, и тех, кто проживает в других чертах города. Мы должны этот вопрос очень качественно проработать. Причём без эмоций, с конкретными предложениями и адекватными решениями. Без разрешения людей мы ничего делать не будем, - сообщил Антон Турупалов.

По информации, которой владеет вице-мэр, через два месяца существующие объекты захоронения будут полностью заполнены. При этом кладбище в микрорайоне Кульбакино даст возможность решить данную проблему на многие годы вперёд.

Кладбище - это очень важный вопрос. К сожалению, атмосфера в таких местах не вызывает ничего кроме удручения. Хотя инфраструктурно этот объект может выглядеть совсем по другому и может вызывать совершенно другие эмоции. Если сделать его красивым, европейским объектом, где будет зеленый газон, где всё одинакового внешнего вида, где всё чисто и ухоженно. То мы можем посмотреть на это место совершенно по другому, - резюмировал Антон Турупалов.