«Нафтогаз» сообщил, что цены на газ для жителей Украины могут вырасти на 40%

16.02.17 11:55Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

Тарифы на газ для населения Украины с 1 апреля могут вырасти на 40% в случае выполнения требования МВФ об отмене госрегулирования цен, считает коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В том случае, если не будет продлено государственное регулирование цен для нужд населения, так называемые специальные обязанности, то исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и других факторов, можно ожидать, что цены на газ для нужд населения вырастут на 40%. К этому времени облгазы и тепловики должны будут погасить просроченную задолженность в сумме 58 миллиардов гривен и перейти в режим предоплаты», — написал Витренко в сети.

По его мнению, если госрегулирование по согласованию с МВФ продолжится, то тогда повышение цен, по всей вероятности, удастся отложить до октября. К этому времени «Нафтогаз» рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к «Газпрому», и компания будет импортировать газ по цене «хаб минус», что позволит снизить вдвое оптовую цену для нужд населения.

«Если же до 1 октября текущего года не будет положительного решения в арбитраже, и если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для нужд населения составит как минимум 47%. Поэтому крайне важно получить положительное решение Стокгольмского арбитража, чтобы избежать необходимости снова повышать цены», — добавил коммерческий директор компании.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем существенно выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров «голубого топлива» для населения выросла с 725 гривен в 2013 году до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, которым не положена субсидия — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать половину стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.

Добавим, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» в рамках спора по поставкам газа касается недобора газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay). В свою очередь «Нафтогаз» требует от «Газпрома» ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

По делу о транзите газа через Украину «Нафтогаз» требует от «Газпрома» разрешения проблемы «виртуального реверса», гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита. Ожидается, что решения по этим двум процессам будут вынесены до конца первого квартала 2017 года и до конца первого полугодия 2017 года соответственно.

Добавим, что в конце сентября «Нафтогаз» оценивал сумму своих исковых требований к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов, «Газпрома» к «Нафтогазу» — в 38,7 миллиарда долларов. Последняя озвучивавшаяся самим «Газпромом» общая цифра его требований к «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма — 31,759 миллиарда долларов, в основном, они касаются штрафов по режиму «бери или плати»

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