В Украине выросло число безналичных платежей - НБУ

Объемы операций составили 1 610 млрд грн.

За 2016 год доля безналичных платежей с использованием карточек в Украине превысила 35%, тогда как в 2011 этот показатель был на уровне 8%. Об этом сообщает НБУ.

Всего за год общее количество операций с использованием карточек украинских банков выросло почти на 28% и составила 2 513 млн. шт., а объемы операций выросли на 30,6% и составили около 1 610 млрд грн.

Доля безналичных платежей с использованием платежных карточек за 2016 год увеличилось по объему операций на 4,3% и составила 571,3 млрд грн (35,5% от общего объема операций по платежным карточкам).

По количеству сделок доля безналичных расчетов выросла на 5,1% и составила 1 775 млн операций (70,6% от общего количества операций по платежным картам).

Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 1 января 2017 года лидерами были ПАО КБ ПриватБанк, АО Ощадбанк и АО Райффайзен Банк Аваль соответственно.