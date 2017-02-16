На Миколаївщіні на допомогу воїнам-афганцям у 2017 році передбачено два мільйони гривень

16.02.17 11:21Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Вчора, у 28-у річницю виведення радянських військ з Афганістану, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко привітав воїнів-інтернаціоналістів. Він наголосив, що саме ветерани афганської війни одними з перших стали на захисті незалежності сучасної України.

«Ви сказали своє вагоме слово під час подій Революції гідності. А ваш бойовий досвід і тепер є запорукою багатьох перемог у боротьбі з російським агресором за нашу територіальну цілісність. Дякую кожному з вас за мужність, за допомогу, за досвід», - сказав Олексій Савченко.

Зазначимо, що сьогодні на території Миколаївської області проживає близько 3 тисяч учасників бойових дій в республіці Афганістан, в тому числі 360 інвалідів.

За ініціативою Олексія Савченка з початку 2017 року проводяться ретельні обстеження матеріально – побутових умов воїнів – інтернаціоналістів, інвалідів, сімей загиблих воїнів та вирішуються питання щодо надання необхідної допомоги. Так, вперше за останні роки для придбання житла учасникам бойових дій в Афганістані, які перебувають на квартирному обліку, у 2017 році виділено 1 млн грн.

Цього року збільшено також і розмір одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – у порівнянні з минулим роком суму допомоги збільшено до 2000 грн кожному отримувачу. Для виплати матеріальної допомоги заплановано майже мільйон гривень. Додатково приділяється увага тим, хто потребує санаторно-курортного лікування або стоїть на обліку забезпечення спецтранспортом.

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