У жителей Николаева вся надежда на мэра: "Пусть город славится цветами, а не могильными крестами"

В четверг, 16 февраля, перед сессией городского совета Николаевский горисполком пикетируют около 100 жителей, выступая против идеи городской власти построить кладбище между микрорайонами Кульбакино и Широкая Балка.

Как сообщает "Новостной Николаев", пикетчики говорят, что сами являются жителями этих двух микрорайонов. Они держат в руках макеты кладбищенских крестов с повязанными на них чёрными ленточками и многочисленные плакаты, а также скандируют: "Хай місто славиться садами, а не могильними хрестами!", "Кульбакино - не могильник" и т.д.

По словам протестующих, на пустыре, где городская власть затевает строительства кладбища, они хотят видеть парк и церковь. Категорическое «нет» строительства кладбища они высказали и на собраниях жильцов.

Депутаты, которые принимали в них участие, заявили, что строительство кладбища на этой территории приведёт к грубым нарушения экологических, санитарных и строительных норм.