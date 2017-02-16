Активная добыча нефти в США снизила мировые цены на сырье

16.02.17 09:56Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Мировые цены на нефть вновь показали незначительное снижение. Рекордные запасы бензина и нефти в США продолжают оказывать давление на глобально перенасыщенный рынок.

Об этом свидетельствуют данные торгов, новость передает «Пресса Украины».

Сегодня, 16 февраля, фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $55,74 за баррель, опустившись вниз всего на 1 цент от последнего закрытия торгов. Фьючерсы на нефть WTI упали на 6 центов до $53,05 за баррель.

Несмотря на соглашение ОПЕК и других экспортеров нефти о сокращении объемов добычи сырья, его мировые запасы остаются большими. Кроме того, на рынок оказывает давление буровая активность в США.

На прошлой неделе запасы сырой нефти и бензина в Штатах выросли до рекордных максимумов. Об этом вчера, 15 февраля, заявили в Управлении энергетической информации. Так, запасы нефти выросли на 9,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 февраля.

Это почти в три раза больше, чем ожидания аналитиков. Кроме того, запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков спада на 752 тысяч баррелей. Так, запасы топлива подскочили до рекордных 259 млн баррелей.

Гэвин Вендт, директор-основатель и старший аналитик исследовательской фирмы MineLife, заявил, что пока цены опускает буровая активность в США. По его словам, в текущем году цены, скорее всего, будут торговаться в диапазоне 45-55 за баррель.

Как сообщалось ранее, благодаря новым месторождениям Беларусь собирается существенно нарастить добычу нефти. Так, недавно новое месторождение нефти обнаружили в пределах Припятской нефтеносной области, граничащей с Украиной.

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