На Земле нашли седьмой континент

16.02.17 09:25Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Острова Новой Зеландии будут рассматривать как отдельный континент.

Австралийские и новозеландские геологи опубликовала результаты научного исследования, в котором утверждается, что Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи, а надводная часть континента.

Ученые утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией, говорится на сайте Геологического общества Америки.

Отмечается, что ученым удалось определить в земной коре отдельный фрагмент площадью около 4,9 миллиона километров. Геологи, исходя из размеров и удаленности, решили рассматривать эту часть земной коры под островами как полноценный континент.

"Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью", - утверждают ученые.

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