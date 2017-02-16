В Китае обнаружили останки беременного «морского монстра»

16.02.17 08:19Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

На юге Китая в провинции Юньнань были обнаружены окаменелые останки крупной морской рептилии с шеей, достигавшей в длину двух метров, и рядом очень острых зубов

.

Нужно сказать, что останки были найдены почти случайно. Внимание британского палеонтолога Майкла Бентона из Бристольского университета привлекла трещина в скале на одной из раскопок в китайском уезде Лопин. Раскопав ее, он увидел длинношеего пресмыкающегося.

Международная группа палеонтологов представила описание «морского монстра». В частности, ученые установили, что останки принадлежат предку динозавров - диноцефалозавру из рода проторозавров.

По данным специалистов, возраст окаменелостей составляет 245 миллионов лет. Кстати, рептилия оказалась самкой, в животе которой находилось небольшое существо. Изучая останки животного, родственного современным птицам и крокодилам, ученые приняли существо за добычу, однако анализ показал, что самка вынашивала детеныша. Его свернутая поза характерна для эмбриона.

Открытие говорит о том, что диноцефалозавры были живородящими, хотя ранее предполагалось, что они откладывали яйца. Стоит заметить, что эта находка доказывает, что живородящие рептилии появились за 50 миллионов лет до динозавров.

Отметим, что диноцефалозавр относится к инфраклассу архозаврообразных, в настоящее время представленных крокодилами и птицами. Эти рептилии были хищниками и, предположительно, питались морской рыбой.

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