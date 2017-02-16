Розенко: работающим пенсионерам ничего не угрожает

16.02.17 07:58Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Кабмин не планирует ограничивать права работающих пенсионеров.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что правительство не будет вносить предложений по ограничению прав пенсионеров, которые работают, передает Эспрессо.

"Безусловно в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убежден и окончательно на этом настаиваю, чтобы работающие пенсионеры остались в украинском законодательстве.

Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убежден, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает. И сейчас не пришло время, чтобы делать выбор: или пенсия, или заработная плата", − подчеркнул Розенко

Вице-премьер считает, что "пенсионер остается работать не от хорошей жизни, это вынужденная необходимость".

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 16.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:22Мэр Николаева заявил, что без общественных слушаний кладбище в Кульбакино размещать не будут

12:08Пентагон обещает усилить потенциал украинской армии

11:55«Нафтогаз» сообщил, что цены на газ для жителей Украины могут вырасти на 40%

11:46В московском НИИ геронтологии медсестры подрались с сиделками из Украины из-за гибели Гиви

11:39Дональду Трампу запретили отменять санкции против России

11:21На Миколаївщіні на допомогу воїнам-афганцям у 2017 році передбачено два мільйони гривень

11:12В Украине выросло число безналичных платежей - НБУ

11:00"Евровидение-2017": билетные разборки по-украински

10:54Ученые предложили лечить рак мозга с помощью вируса бешенства

10:40Газовщики Николаева заверили, что ничего не домешивают в газ

10:27У жителей Николаева вся надежда на мэра: "Пусть город славится цветами, а не могильными крестами"

10:16Ученые нашли первоисточник образования кариеса

10:09Катастрофа MH17: Bellingcat назвал имя вероятного организатора перевозки "Бука"

10:01Курс валют на 16 февраля

09:56Активная добыча нефти в США снизила мировые цены на сырье

09:45Создали робота для спасательных миссий (видео)

09:38Де в Миколаєві не буде водопостачання: знайдіть свою адресу

09:25На Земле нашли седьмой континент

09:11Как обмануть счетчик: Украинцы хитрят, чтобы облегчить платежки

08:51Католическая церковь Австралии заплатила тысячам жертв педофилии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.02.17 12:281250

В январе на Николаевщине собрали 233 млн гривен НДС

02.02.17 12:381680

Как будут меняться пенсии в 2017 году

02.02.17 12:541650

Сегодня родился советский государственный деятель и военачальник Михаил Фрунзе

02.02.17 13:221380

В Авдеевке обстреляли бригаду электриков

Самые читаемые

11.02.17 18:1614380

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:418840

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:188530

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007340

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама