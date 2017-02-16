Розенко: работающим пенсионерам ничего не угрожает

Кабмин не планирует ограничивать права работающих пенсионеров.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что правительство не будет вносить предложений по ограничению прав пенсионеров, которые работают, передает Эспрессо.

"Безусловно в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убежден и окончательно на этом настаиваю, чтобы работающие пенсионеры остались в украинском законодательстве.

Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убежден, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает. И сейчас не пришло время, чтобы делать выбор: или пенсия, или заработная плата", − подчеркнул Розенко

Вице-премьер считает, что "пенсионер остается работать не от хорошей жизни, это вынужденная необходимость".