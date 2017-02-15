9 УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О СНАХ

Сон – это неотъемлемая часть нашей жизни. Даже во время пребывания в утробе матерей большинство из нас путешествовало в царство Морфея. В сновидениях мы плавали или летали, но, по-видимому, не придавали этому особого значения, поэтому и не запомнили. Так что же мы знаем о снах, которые посещают нас каждую ночь? Приготовьтесь удивляться!

Мы видим их довольно часто. Однако, в отличие от библейских историй, сны существуют не для того, чтобы предсказывать будущее. Они играют важную роль для нормальной деятельности мозга. Сны помогают обрабатывать информацию, полученную в течение дня. Предлагаем вам, прежде чем закрыть глаза и в очередной раз погрузиться в волшебный мир сновидений, ознакомиться с 9-ю интересными фактами о снах. Поверьте, эти данные многим до сих пор не известны.

1. Человек, который живет без сновидений

Рикошетная травма, повредившая голову Юваля на войне, озадачила врачей по всему миру. До 1982 года для всех было ясно одно – человек не может жить без сна и сновидений. Исследования, в ходе которых крыс и кошек лишали стадии сновидений, доказывали, что подопытные животные погибали в течение нескольких недель с начала тестирования.

Эти эксперименты не оставили у врачей никаких сомнений – фаза сновидений является чрезвычайно важной для продолжения жизни. Ситуация с раненым Ювалем заставила знатоков засомневаться.

С момента происшествия и до сегодняшнего дня он совершенно не видит никаких сновидений. Мужчина был проверен многими профессорами и оказалось, что рикошет попал в ту часть мозга, которая называется «понс» или «мост». Именно она отвечает за формирование ночных картинок. Врачи полагали, что без сновидений у Юваля будут наблюдаться тяжелые проблемы с памятью.

Но он остается успешным адвокатом, художником и живет полноценной, счастливой жизнью.

2. Сны в материнской утробе

Возможность видеть сны проявляется уже в зачаточном состоянии. Особенно распространено сновиденье у грудничков.

Младенцы спят 70% суток и 50% этого времени просматривают разнообразные картинки. Первые годы жизни посвящены ускоренному развитию, обучению, изучению окружающего мира и самого себя, поэтому сон играет очень важную роль в формировании умственной деятельности.

3. 90 минут сновидений

Мы проводим около трети нашей жизни во сне. Каждую ночь мы видим примерно 5 сновидений, общая продолжительность которых составляет полтора часа.

4. Жизнь во сне

Парадоксальная часть нашего сна, во время которой мы видим сновидения, заставляет мозг работать также интенсивно, как и при бодрствовании.

В большинстве фаз сна физические процессы в нашем организме замедляются, тело отдыхает, снижается частота мозговых волн. А вот во время фазы сновидений наше серое вещество функционирует на 100%! Пульс и дыхание ускоряются, но мышцы остаются парализованными.

5. Хаотический мир без смысла

В отличие от повседневного мышления, во сне не наблюдается какая-либо логика. Вы можете быть в одном месте, а потом внезапно, в то же самое время, оказаться на совершенно другой локации и начать делать странные вещи.

Кому нужен этот хаос? Конечно же, нам самим! Он необходим для того, чтобы реорганизовать нашу память. Во сне подсознание раскладывает всю новую информацию и опыт по полочкам. Исследования показывают, что мозг людей, лишившихся сновидений, хуже выполняет свои функции, а их память значительно ослабевает по сравнению с теми, кто спит и видит сны.

6. Падение и плавание

Вы наверняка не раз видели сон, в котором вам приходилось плавать или летать. Исследования показывают, что подобное явление происходит с представителями всех культур, рас и полов. Это один из самых распространенных типов сновидений. С точки зрения физиологии, такие полеты не представляют особо важного значения.

Сны, в которых вы плаваете или парите, имеют отношение к психологической реакции на изменения в теле, возникающие при погружении в различные стадии сна. Ваш организм постепенно избавляется от напряжения мышц во время бодрствования и приходит к релаксации в ходе фазы сновидений.

7. Снимок мозга

Разработка нового сканирующего устройства МРТ привела человечество к прорыву в понимании того, что происходит в мозге индивида во время сна. Врачи смогли наблюдать за кровотоком в некоторых частях черепной коробки. Таким образом, они сумели установить, что рабочими элементами во сне являются: гиппокамп (имеет дело с памятью), миндалины (связаны с эмоциями) и мост в стволе головного мозга.

8. Смешивание прошлого и настоящего

И хотя ученым удалось успешно отобразить на снимках состояние мозга во время сна, есть еще много вопросов об этом сложном механизме, на которые пока еще не найдены ответы.

Видимо, во сне мозг рандомно забирает информацию из банка памяти. Эти данные находятся на временной шкале в разных местах. Затем подсознание смешивает воспоминания в произвольном порядке.

Элементы для сновидения могут быть взятыми из предыдущего дня, из прошедшей недели или даже из событий, произошедших несколько месяцев назад. Это означает, что если вы случайно встретите человека на улице, вы можете увидеть сон о нем даже по прошествии нескольких недель, возможно, в другом наборе ситуаций и в другом месте.

9. Наиболее распространенные сны: